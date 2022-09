I dati della Juve che fanno ben sperare Allegri

La Juventus versione 2021-22 dopo 5 giornate aveva 4 punti in meno di oggi e aveva messo insieme 2 sconfitte, 2 pari e una sola vittoria. Il bilancio attuale è di 2 vittorie, 3 pari e zero k.o.. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

I dati positivi in casa Juve

I bianconeri non hanno mai perso, un dato che per Allegri non è affatto irrilevante, anche se il calendario finora è stato piuttosto benevolo. L’altro aspetto che fa ben sperare il tecnico è la fase difensiva, l’anno scorso dopo 5 giornate la Juventus aveva incassato 8 reti, adesso è ferma a 2 e in 3 match ha chiuso senza subire. La difesa funziona mentre l’attacco è in linea con quello di un anno fa (7 reti realizzate in 5 giornate) e di sicuro ci vorrà di più per poter lottare per lo scudetto.