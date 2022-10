Allegri non sarà immune da colpe, ma ha un alibi di ferro

Angel Di Maria è uno spettacolo da Champions. Allegri non sarà immune da colpe, ma non avere il fuoriclasse che ti cambia la vita è un alibi di ferro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’alibi di Allegri

Strapotere Di Maria: è un fenomeno, Rabiot per una notte idem, ma tutta la Juve viaggia su ritmi sconosciuti di testa oltre che di gambe. Quello che contava era cancellare lo zero da paura in classifica: il 3-1 al Maccabi Haifa è il primo segnale di riscossa per risultato e gioco. Però la serata non è un successo assoluto: il pari tra Benfica-Psg, con le due in fuga a sette punti, complica non poco l’orizzonte. Non sarà sufficiente ripetersi in Israele. Subito dopo, a Lisbona, sarà un playoff.