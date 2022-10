Allegri sa che pensare alla rimonta scudetto non è follia

E se alla fine avesse ragione Massimiliano Allegri? Il 3-0 al Bologna ha rilanciato una Juve che, sino alla sosta, era parsa in seria difficoltà. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Allegri pensa allo scudetto?

La pausa per le nazionali ha permesso a Max di recuperare qualche giocatore infortunato (Alex Sandro, Locatelli e Rabiot) e rigenerato alcuni protagonisti, da Bonucci a Vlahovic e Kostic. Così dopo un mese i bianconeri sono tornati a vincere e ora anche la classifica, seppur ancora deficitaria, non pare irrimediabile. Il tecnico ha predicato calma nel post-gara con i rossoblù, ma sotto sotto sa che pensare alla rimonta scudetto non è follia.