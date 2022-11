Allegri sotto accusa: chi è migliorato con lui?

Max Allegri ha ritrovato tante cose: una Juve solida e pratica, una difesa impermeabile, la Zona Champions, la fiducia nel futuro… All’appello manca il gioco, racconta la Gazzetta dello Sport.

Accusa ad Allegri

Se sei al 9° posto nella classifica di possesso, significa che non sei organizzato per tenere la palla e difenderti lontano dalla porta. Se segni 13 gol meno del Napoli e 10 meno dell’ultima Juve scudettata di Allegri (2018-19), se resti fuori dai primi 5 posti delle graduatorie virtuose (gol, assist, tiri), significa che fai una fatica enorme a costruire una manovra collettiva. Con il recupero di Chiesa, Di Maria, Pogba e la bella crescita di Fagioli e Miretti sarà possibile. Alla Juve, in un anno e mezzo, chi è migliorato davvero?