Allegri ha tirato fuori il meglio di sé con le spalle al muro

Non chiudetelo all’angolo. Massimiliano Allegri ha spesso saputo tirare fuori il meglio di sé e della sua Juve quando è stato messo spalle al muro. Anche in Champions League, racconta la Gazzetta dello Sport.

Allegri spalle al muro

Martedì, a Lisbona contro il Benfica, servirà un’impresa per sopravvivere. La Juventus non ha altro risultato che la vittoria per evitare l’eliminazione. Eliminazione, una parola che Max non ha mai conosciuto nella fase a gironi, nemmeno ai tempi del Milan. Eppure quest’anno è necessario un vero e proprio miracolo. Juve a 3 punti dopo 4 giornate, a 5 lunghezze dalla coppia di testa composta dal Psg e, appunto, dal Benfica.