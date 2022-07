Juve già in campo, Di Maria in gol col tiro a giro!

Il primo gol l’ha fatto con un tiro a giro, appena dentro l’area, su assist di Paul Pogba. Angel Di Maria ieri è stato fra i marcatori di quella che non è stata ufficialmente un’amichevole, ma un “allenamento congiunto” con il Pinerolo, squadra della provincia di Torino neopromossa in Serie D. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria in gol con la Juve

La Juventus ha vinto 9-0, ha lasciato a riposo solo gli infortunati Chiesa, Ramsey e Arthur. Protagonista del match è stato Moise Kean, autore di una tripletta. Doppiette anche per lo svizzero Zakaria e per il giovane argentino Matias Soulé, in gol anche Adrien Rabiot. Mercoledì la partenza per gli Stati Uniti: la prima tappa della tournée è Las Vegas.