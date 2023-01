“Fatemi dire una cosa su Di Maria”, l’annuncio di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Angel Di Maria alla vigilia della gara contro la Cremonese. Di seguito il testo evidenziato da TuttoJuve.

Conferenza Allegri su Di Maria

Hai parlato con Di Maria e cosa si aspetta da lui in questa seconda parte di stagione?

“Sta discretamente bene. Per quanto riguarda Angel e i giocatori che sono stati fuori: abbiamo giocatori che non abbiamo quasi mai avuto, come Vlahovic che speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile. Abbiamo tante partite, per arrivare a giocare 37 partite, in 5 mesi, tolta la sosta della nazionale, è una partita ogni 4 giorni. C’è bisogno di tutti, sia fisicamente che mentalmente. Il recupero di questi giocatori è molto importante”