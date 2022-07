“Inventi qualcosa contro le delusioni”, attacco ad Allegri!

La Juventus ha fatto più mercato del Napoli: il ritorno di Pogba, l’ingaggio di Di Maria. Allegri cosa potrebbe inventarsi per disegnare una Juve più ariosa, più ottimista, più europea? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport.

Attacco ad Allegri

Il 4-3-3 è un azzardo perché il mister ama mischiare gli ingredienti e non puoi mai sapere che torta esca dal suo forno. Di Maria? In Europa Max potrebbe disporlo a centrocampo, come interno destro, con Locatelli o Zakaria davanti alla difesa e con Pogba sul lato sinistro. Max che cosa dice? Si può fare? Qualcosa andrà inventato per evitare le solite euro-delusioni.