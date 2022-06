Attacco alla Juve: “È la grande incompiuta”

La Juve è la grande incompiuta del momento, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport che mette i bianconeri nel mirino.

Juve squadra incompiuta?

Secondo il quotidiano, la Juventus si porta appresso le lacune lasciate in eredità dagli addii di Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Poi deve elaborare il dolore per aver chiuso un anno senza tituli. E ha in prospettiva gli impegni assunti per Chiesa, Locatelli e Vlahovic.

Da una parte Pogba può rappresentare il collegamento tra un’epoca e l’altra. Dall’altra, intanto, mancano un centravanti, che potrebbe essere ancora Morata, ed esterni e centrocampisti.