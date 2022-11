“Fagioli non risolve i problemi Juve”, attacco al club

La sconfinata giovinezza di Nicolò Fagioli allontana ma non risolve il problema dell’inarrestabile vecchiaia della Juventus. Ne parla il Corriere dello Sport.

Attacco alla Juve

Malgrado i molti giovanotti mandati in campo, da Miretti a Soulè, da Gatti a Iling Jr. Questa è una squadra vecchia per come si pone, per come si muove, per come interpreta il calcio. Un esempio: le quattro ammonizioni nei 28 minuti iniziali, tutte ineccepibili, raccontano di una frenesia inusitata, sentimento che è proprio degli anziani.