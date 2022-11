Adani critico: “Fagioli in campo con tutti a disposizione?”

Intervenuto negli studi di ‘90° Minuto’, Daniele Adani analizza il momento della Juventus dopo la vittoria a Lecce.

Intervista Adani

“La Juventus ha meritato nelle ultime vittorie in campionato, ha meritato anche ieri ma non può bastare, non possono essere queste vittorie il parametro sulla bontà del lavoro della Juve che è assolutamente negativo. Non a caso ha ottenuto il peggior risultato nella sua storia in Champions League quest’anno. Fagioli sarebbe stato mai preferito a Rabiot con tutti a disposizione? Mai. Ma è logico in questo modo di pensare. Sono scesi in campo per necessità”