Inchiesta Juve, Christillin: “Bisogna capire chi è la talpa”

Intervenuta negli studi di ‘90° Minuto’, la dirigente UEFA Evelina Christillin, grande tifosa della Juventus, dice la sua sull’inchiesta che coinvolge il club.

Intervista Christillin

“Quando ci sono questioni così complicate sul campo e sui bilanci, avere anche la procura non aiuta l’umore generale. È chiaro che quello che bisogna sottolineare e che forse fa la differenza sono soprattutto due cose: in primo luogo che la Juve è quotata in borsa, in secondo luogo che se queste chat escono c’è qualcuno che le fa uscire ed è qualcuno molto interno. Bisognerebbe capire chi è la talpa”