Infortunio Pogba, i tempi di recupero

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba si è fermato ancora: non il ginocchio operato poco meno di due mesi fa, il destro, ma la coscia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Infortunio Pogba

Per ora la diagnosi è affaticamento, nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più. Di sicuro dovrà stare fermo almeno una decina di giorni, se poi dovesse essere qualcosa di più grave (una lesione) si dovrà rivalutare tutto. In ogni caso la rincorsa al Mondiale diventa sempre più una corsa a ostacoli e le possibilità che a metà novembre il francese riesca a salire su un aereo per il Qatar si assottigliano con il passare dei giorni.