Pogba ko, il retroscena sui medici Juve

Il Polpo Paul Pogba si è fermato ancora: non il ginocchio operato poco meno di due mesi fa, il destro, ma la coscia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Infortunio Pogba, il retroscena

Pogba è da poco tornato ad allenarsi con il gruppo e i primi giorni erano scivolati via senza particolari problemi. Poi ha cominciato a sentire un dolore alla coscia che con il passare del tempo è diventato sempre più insistente, ne ha parlato con i medici e ha deciso di sospendere gli allenamenti per cercare di comprendere l’origine del dolore e per farlo passare. Lo staff bianconero si augura che si tratti solo di un sovraccarico muscolare, dovuto all’aumento dell’intensità dopo un lungo stop.