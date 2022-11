Ballottaggio Di Maria-Vlahovic, le ultime sulla Juve

Allegri ha già annunciato i recuperi di Bremer, Di Maria e Vlahovic per la gara di domenica contro l’Inter. Chi gioca? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ballottaggio in casa Juve

Bremer dovrebbe riprendersi il suo posto in difesa, resta da capire se il tecnico gli affiancherà, oltre a Danilo, Alex Sandro o Bonucci. In attacco il ballottaggio potrebbe essere tra Di Maria e Vlahovic, a meno che entrambi non offrano garanzie fisiche tali da poter essere schierati dal primo minuto. A centrocampo Locatelli confermato, Rabiot intoccabile, Max dovrà scegliere tra Fagioli e Miretti.