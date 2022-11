La reazione di Chiesa nei confronti di Juve e tifosi

«Grazie». Il giorno dopo lo stato d’animo di Federico Chiesa è racchiuso in una sola parola, che ha voluto dedicare a club e tifosi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Chiesa ringrazia Juve e tifosi

Grazie perché lo hanno aspettato, sostenuto e incoraggiato per 10 interminabili mesi che sembravano non voler finire più. Fede si è fatto male a gennaio, sarebbe dovuto rientrare a settembre, invece ha dovuto attendere un po’ di più prima di riassaggiare l’erba dello Stadium e tutte le emozioni che solo una partita ti può regalare. Una ventina di minuti in cui l’azzurro ha messo tutta la sua voglia, aumentando i rimpianti legati al passato e le aspettative per il futuro.