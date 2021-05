Blitz di Nedved da Mino Raiola

Blitz di Nedved – Continua senza sosta la telenovela Donnarumma. Dove giocherà il forte portiere della Nazionale il prossimo anno? Non solo Barcellona su Donnarumma, anche la Juventus ha fatto la sua offerta.

Secondo quanto riferito dal giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un blitz Pavel Nedved a Montecarlo dove alloggia Mino Raiola.

Con l’agente di Donnarumma in scadenza col Milan ci sarebbe stata una offerta della Juventus: 8 milioni a stagione, come quella del Milan e intanto la dirigenza sta pensando anche a come piazzare Szczesny, che ha degli estimatori in Premier League