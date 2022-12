Bremer vero juventino, guardate che gesto ha fatto

Avrebbe dovuto tornare a Torino dopo Natale, come gli altri due brasiliani Danilo e Alex Sandro, invece Bremer ha voluto anticipare il rientro e ieri era già alla Continassa a faticare. Ne parla Tuttosport.

Bremer, gesto da vero juventino

Una scelta di cuore per essere al top già per la ripresa del campionato, il 4 gennaio a Cremona, e rispondere alla chiamata di Allegri: così il difensore brasiliano, che con la moglie Deborah Claudino e la piccola Agatha, di 2 anni, ha trascorso una settimana alle Maldive, ha deciso di non passare dal Brasile, ma di rientrare subito in Italia e recuperare terreno rispetto ai compagni, che si allenano dal 6 dicembre.