Chi gioca al posto di Locatelli? Due nomi per Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato di Locatelli, Pogba e Chiesa in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce.

Allegri su Locatelli, Pogba e Chiesa

Come stanno Pogba e Chiesa? Domani senza Locatelli chi giocherà a centrocampo?

“Andiamo via in 19 con 16 di movimento e 3 portieri bastano e avanzano. Siamo pronti per giocare questa partita e tutti faremo qualcosa in più per ottenere il risultato. Domani non saranno convocati Pogba e Chiesa. Impossibile per mercoledì e al 99% nemmeno con l’Inter. Forse ci saranno, ma sarà molto difficile che ci siano contro Il Verona e la Lazio. Al posto di Locatelli chi gioca? Devo decidere domani tra Miretti e Fagioli”