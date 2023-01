Chi gioca Napoli-Juve? Le ultime di formazione

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, parlando di Napoli-Juve e delle scelte di formazione.

Chi gioca Napoli-Juve?

“Napoli-Juventus può essere la partita di Milik, che è anche in un ottimo momento. Chiesa titolare? Il suo infortunio ha compiuto un anno, ora sta rientrando con cautela e voglia. Poi bisognerà vedere cosa deciderà Allegri, che al momento ha utilizzato Chiesa come arma a gara in corso. Dalla panchina ha dato un surplus di energia e qualità che ha spaccato le gare con Cremonese e Udinese. Di Maria? Se sta bene va sempre in campo, ma ha una sbornia Mondiale ancora da dover smaltire. Pur non essendo ancora al 100%, fa la differenza nella Juventus e contro il Napoli può andare in campo”