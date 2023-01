“Napoli-Juve non è sfida alla pari”, attacco dalla Gazzetta

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuta Fabiana Della Valle, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, parlando di Napoli-Juve.

Attacco alla Juve dalla Gazzetta

“Quella tra Napoli e Juve non è una sfida alla pari, gli azzurri sono ancora un gradino sopra ma sarà un bel test per i bianconeri. La Juventus in queste otto vittorie consecutive ha incontrato solo Inter e Lazio come big. È la stessa Juve di prima, con tante assenze importanti, ma in difesa ha trovato l’egemonia che prima non c’era dovuta soprattutto al cambio di modulo. Il Napoli sarà la prova del nove per Allegri, per vincere contro una grande ci vuole qualcosa in più”