“Numeri Juve? Un dato è innegabile”, Allegri difeso

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando della Juve.

Venerato sulla Juve

“Juventus? I numeri vanno letti ed è innegabile che i bianconeri non subiscano gol da 8 partite. Leggendo altri dati però c’è un paradosso. Il Napoli ha subìto di più ma concede meno palle gol agli avversari come collettivo. Nella Juve ci sono le parate del portiere, un po’ di fortuna… si tratta di una squadra che fa punti ma sul piano delle prestazioni non ha mai convinto del tutto. Va detto che Allegri lamenta ancora molte assenze in tanti reparti, dubito che a ranghi completi, per esempio avremmo visto come titolari alcuni ragazzini che Allegri ha impiegato. Non dipingerei il diavolo più brutto di quello che è. La Juve concede poco allo spettacolo”