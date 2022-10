Due belle notizie in casa Juve su Chiesa e Pogba

Sui prati della Continassa sono attesi due momenti molto importanti per quanto riguarda Chiesa e Pogba, gli infortunati eccellenti che scalpitano per poter ritornare a disposizione e che saranno come due nuovi acquisti per Allegri. Ne parla il Corriere dello Sport.

Chiesa e Pogba verso il rientro

Il percorso di recupero non è ancora concluso ma per entrambi si vede la luce in fondo al tunnel. Il più prossimo al rientro sembra essere l’azzurro: Federico sta entrando nel tratto finale della lunga strada della riabilitazione. Capitolo Pogba: il francese è atteso ad uno step ulteriore, in questi giorni inizierà ad allenarsi gradualmente in gruppo.