Conferenza Allegri: “Ci siamo illusi, ho chiesto una cosa ai ragazzi”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro il Maccabi Haifa.

Conferenza Allegri

Ha detto che bisognava uscire da questa situazione con le buone o con le cattive. Cosa intendeva con le cattive?

“A parte che è un modo di dire. Nel senso che in questo momento dobbiamo fare qualcosa in più senza pensare che si debba stravolge il mondo. Come cuore, come passione serve qualcosa di diverso. Le due partite avevano illuso un po’ tutti. Questo è un percorso che va fatto giorno dopo giorno mettendosi sempre in discussione. Dobbiamo fare le cose in modo diverso”.

La sensazione è che la squadra stia sottoperformando..

“Io la cosa che ho chiesto hai ragazzi e quello di essere più compatti ed evitare gli errori”.