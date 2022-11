Sentite Cuadrado: “Ecco cosa serve per ritrovare vera Juve”

Juan Cuadrado ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain. E parla del momento della Juve.

Conferenza stampa Cuadrado

Cosa serve per ritrovare la vera Juve?

“Stiamo facendo tante belle partite, ma in alcune c’è mancato qualcosa e ora lavoriamo in campo. Dobbiamo lavorare in campo e migliorare e avere quella voglia e determinazione che abbiamo sempre avuto. A volte cerchi di dare il 100% ma le cose non vengono. Noi diamo il massimo in ogni gara. Stiamo cercando di lavorare e dare il nostro meglio in allenamento e partita. Ritroveremo lo spirito della Juventus di lottare fino alla fine. È già positivo che nelle ultime due di campionato i risultati sono stati buoni questo è il cammino”