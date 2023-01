“Come mai avete sbagliato il primo tempo?”, risponde Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro l’Udinese. Di seguito le dichiarazioni citate da TuttoJuve.

Conferenza stampa Allegri

Una vittoria difficile…

“Stasera sapevamo della difficoltà della partita, l’Udinese è forte tecnicamente ed è ben organizzata. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente e loro ci sono saltati addosso. È stata una partita equilibrata e non abbiamo rischiato molto. Nel secondo tempo la squadra ha giocato nettamente meglio, potevamo fare gol prima, ma è arrivato alla fine”.

Vittorie nel segno della difesa?

“Se non prendi gol male che vada pareggi. Questo spirito l’hanno costruito i giocatori ed il merito è di tutta la squadra. Fare un centimetro in più, quella corsa in più e sacrificarsi tutti insieme chi gioca e chi subentra. Questo è l’unico modo per giocare più partite possibili. Speriamo che rientrino gli infortunati per fare respirare gli altri, perchè adesso si giocherà ogni 4 giorni”.

Come mai avete sbagliato il primo tempo?

“Ci sono stati degli errori tecnici, ma è anche merito dell’avversario che ci pressa forte come a Cremona. Quando non abbiamo affrettato la giocata sono arrivate l’occasione di Kean. Potevamo segnare con Rugani. Nella ripresa siamo cresciuti fisicamente, abbiamo corso in verticale e siamo andati dentro. Siamo stati bravi contro un Udinese organizzata e forte”.