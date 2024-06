Convocati Spalletti, anche Fagioli e Gatti nei 26 finali? Cosa filtra

Convocati Spalletti: chi volerà in Germania a metà giugno per Euro 2024? E soprattutto, quanti juventini faranno parte della spedizione continentale con l’Italia chiamata a difendere il titolo vinto a sorpresa nel 2020? Nelle ultime ore si è aggiunto una piacevole novità sul fronte juventino: la chiamata pontenziale per Federico Gatti, il quale potrebbe eventualmente aggiungersi al gruppo dopo il forfait di Francesco Acerbi. Bisognerà però eventualmente capire chi dei 30 sarà tagliato per comporre la lista finale dei 26 nomi italiani.

Convocati Spalletti: i nomi sicuri per la Gazzetta

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi certi sono i seguenti:

Portieri : Donnarummae e Vicario

: Donnarummae e Vicario Difensori : Darmian, Scalvini, Mancini, Buongiorno, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Di Marco, Cambiaso

: Darmian, Scalvini, Mancini, Buongiorno, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Di Marco, Cambiaso Centrocampo : Barella, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Frattesi

: Barella, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Frattesi In attacco: Scamacca, Chiesa, Retegui e Raspadori

Restano dieci giocatori attualmente in sospeso più lo stesso Gatti. Il ballottaggio tra i pali riguarda Meret e Provedel col napoletano in fantaggio, a centrocampo sarà tagliato uno tra Fagioli, Ricci e Folorunsho ma è dura perché il Ct li considera tutti importanti per caratteristiche.

Convocati Italia a Euro 2024: ultime su Fagioli e Gatti

In attacco se la giocano Zaccagni, Orsolini ed El Shaarawy. Spalletti potrebbe sacrificare uno di loro tre per portare l’intero terzetto di centrocampisti citato in terra teutonica. Compreso dunque Fagioli che in questo caso partirebbe col resto del gruppo. Tutto questo discorso invece porterebbe comunque all’esclusione di Gatti: sono già sei i difensori centrali, a meno che non cambi qualcosa nelle gerarchie.