Di Maria torna disponibile, Allegri ha una speranza

Chi torna a disposizione per la classica contro l’Inter è Angel Di Maria in casa Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria e la speranza di Allegri

I tifosi della Juve si aspettano prima che batta un colpo anche a Torino. Anche alla Continassa immaginavano un altro impatto in Serie A. Appena 7 presenze stagionali per l’asso argentino. Che però, dal primo minuto o a gara in corso ci sarà contro l’Inter. Lavora in gruppo già da inizio settimana e Allegri spera sia in grado di incidere con le sue giocate di classe come ha fatto tante volte in sfide speciali come Benfica-Porto, Real Madrid-Barcellona o Psg-Marsiglia.