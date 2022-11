Probabile formazione Juve-Inter, le scelte di Allegri

Bremer, Di Maria e Vlahovic si possono dire recuperati, ma Massimiliano Allegri non è ancora convinto sull’impiego dal primo minuto di ognuno di loro. Chi gioca Juve-Inter?

Probabile formazione Juve-Inter

Il più probabile è il brasiliano, che dovrebbe prendere posto nel terzetto di difesa. Bonucci? è in vantaggio su Alex Sandro. La sessione odierna darà indicazioni definitive sulle condizioni di Di Maria e Vlahovic. Il Fideo è recuperato, Dusan sino a metà settimana non si allenava in gruppo. Motivo per il quale a oggi è ancora vivo il ballottaggio con Milik. Nel caso giocasse una sola punta, con Di Maria in panchina, si rivedrebbe Miretti sotto punta e Fagioli a centrocampo insieme a Locatelli e Rabiot.