Rinnovo Iling Juventus, tre club su di lui

Il percorso di Samuel Iling Jr nella Juventus ha avuto una accelerazione improvvisa nel mese di ottobre. Ha colpito Allegri, che lo ha più volte aggregato alla prima squadra per gli allenamenti. Ne parla Tuttosport.

Rinnovo Iling, le ultime

La società ha fretta di portare avanti e possibilmente chiudere il prima possibile la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Sulle sue tracce ci sarebbero il Brighton di De Zerbi e il solito Tottenham di Conte). Ha estimatori in Bundesliga, in particolare nel Red Bull Lipsia. La fila si allunga e di questo è andato a parlare uno dei suoi manager nei giorni scorsi alla Continassa, membro della stessa agenzia che cura gli interessi di Bremer e Cudrig (che ha rinnovato fino al 2026). Il lavoro sul rinnovo è già cominciato da tempo e si respira un certo ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.