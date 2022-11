Di Maria per spaccare la partita, l’arma di Allegri

L’attaccante argentino della Juventus Angel Di Maria recupera e ci sarà contro l’Inter, come racconta Tuttosport.

Ultime notizie Di Maria

Avrà tre partite prima del Mondiale per poter fare la differenza in bianconero. L’argentino è recuperato e si candida per una maglia da titolare, anche se è possibile che Allegri decida di utilizzarlo come arma per spaccare in due la partita nel secondo tempo. Ieri il Fideo ha pubblicato una storia su Instagram in cui prende tre volte la traversa, per mostrare le sue qualità balistiche. I social della Juventus lo hanno bonariamente canzonato («troppo facile prendere tre volte la traversa…»), a testimonianza dello stato di forma ritrovato e della serenità dell’argentino.