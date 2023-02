Meno due all’esordio di giovedì in Europa League contro il Nantes. E per la Juventus di Max Allegri ci sono due buone notizie, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Europa League, due buone notizie per Allegri

Allegri ritrova Bonucci, mai in campo nel 2023 (il capitano non gioca da novembre), e per la sfida contro i francesi spera di recuperare anche Cuadrado. Il jolly colombiano, domenica assente contro la Fiorentina causa influenza, ieri non si è allenato ancora. Alla Continassa si augurano che possa tornare al campo tra oggi e domani.