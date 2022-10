Formazione Juve Maccabi, Allegri riparte da un mediano

La Juventus si tinge di albiceleste nella sfida di stasera contro il Maccabi Haifa, decisiva per continuare a inseguire gli ottavi di Champions League. Chi gioca stasera?

Formazione Juve Maccabi, le scelte di Allegri

Non un omaggio ad Higuain, ma il ritorno tra i titolari dei due attuali big argentini della Juventus: Angel Di Maria e Leandro Paredes. Quanto a Leandro, il suo ritorno è una delle poche certezze in vista della decisiva sfida di stasera. Reduce dalla trasferta intercontinentale con l’Argentina, Allegri contro il Bologna gli ha concesso un turno di riposo. O quasi: lo ha inserito nell’ultima mezzora, giusto per un warm up e per riprendere confidenza con i compagni proprio in vista di stasera.