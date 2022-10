“Juve? Nessuno capace di costruire”, attacco durissimo

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato di Milan e Napoli e se possono essere seguite da altre nel loro percorso di costruzione. Si parla anche di Juve, ovviamente.

“Le squadre italiane, per questione di liquidità, devono per forza seguire questa strada. Qui esce fuori la competenza. In base al progetto tecnico che hai questa è la strada. Il Milan, prima di tutti, e il Napoli sono degli apripista. Ma ci devono essere le competenze e in diversi club dubito che ci siano. Ad esempio la Juventus. Non sta facendo come Milan e Napoli, punta sull’esperienza ma non vedo nessuna costruzione. Perché non vedo nessuno nella Juve capace di costruire”