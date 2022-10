Bremer ko, ecco le alternative per Allegri

La Juve dovrà fare a meno anche di Gleison Bremer per venti giorni. È questo il verdetto degli esami strumentali effettuati dal difensore brasiliano, racconta il Corriere dello Sport.

Bremer ko, le alternative per Allegri

Ora Allegri dovrà di nuovo cambiare più di qualcosa. La prima mossa non potrà che essere il rilancio di Bonucci, un altro che da centrale nella difesa a tre sa esprimersi al meglio. Già contro l’Empoli potrà rivedersi anche quel Federico Gatti rimasto fermo alla disastrosa prestazione di Monza. Ci dovrà quindi essere spazio per tutti in questa fase senza Bremer, anche considerando la possibilità di continuare a puntare su Alex Sandro e soprattutto Danilo nelle vesti di difensori centrali.