Infortunio Szczesny, gira una voce in casa Juventus

Il brutto infortunio rimediato ieri da Wojciech Szczesny proprio non ci voleva. Quanto, brutto, lo si scoprirà nei prossimi giorni. Ne parla Tuttosport.

Infortunio Szczesny, sensazione in casa Juve

I primi accertamenti ieri sera hanno «escluso fratture». Ma il modo e la dinamica in cui si è fatto male lasciano dubbi per le prossime partite. I tempi di recupero del polacco si capiranno nei prossimi giorni. Ieri sera, a caldo, è iniziata a circolare la voce: la Juventus sta valutando se sia il caso/ci sia la possibilità di intervenire sul mercato. Ma l’esito dei primi esami e la successiva esclusione di fratture non dovrebbe portare a interventi last minute.