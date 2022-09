Brambati: “Ecco cosa disse Allegri di Kulusevski”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Juventus, Allegri e Kulusevski.

Intervista Kulusevski Allegri

Dove è venuta meno la Juventus?

“In un paio d’anni ha fatto stadio di proprietà, nove Scudetti di fila e finali di Champions. Hanno poi cominciato a sbagliare e poi sono venuti meno risultati sportivi ma anche la valorizzazione di giocatori. Pogba fu preso perché c’erano ottimi rapporti tra Raiola e Nedved. Giocatori sono stati valorizzati dai tecnici, ma negli ultimi anni, nonostante le vittorie, non valorizzavi più niente. Allegri so che ha detto a una persona un anno fa chi cavolo ha speso tutti quei soldi per Kulusevski, che non ne vale neanche la metà. Per me è stato trovato, sono stati spesi i soldi ma non è stato valorizzato. E per me ha sbagliato a darlo via. Oggi scopriamo perché non è stato valorizzato. Un dirigente può sbagliare un acquisto, poi dopo ne può azzeccare uno ma non gli viene valorizzato”