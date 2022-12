“Tradita da Agnelli? Cuore a metà!”, l’ammissione

Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa e tifosa della Juve, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla di Andrea Agnelli.

Christillin su Agnelli

Si è sentita tradita alla luce del suo rapporto con Andrea Agnelli?

«Tradita no, però avevo il cuore diviso a metà. Non avrei potuto comportarmi diversamente da come ho fatto, è stata la decisione giusta. Ma questo non cambia nulla per quanto riguarda il mio affetto e la mia gratitudine per la famiglia e il tifo per la Juve: la società e la squadra si riprenderanno rapidamente. Sa come diciamo noi in questi casi, vero? Fino alla fine».