“Ho un debole per Fagioli”, un ex Juve svela tutto

Zdenek Grygera, ex difensore ceco di Juventus, Ajax, Sparta Praga e Fulham, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sui giovani della Juve, ad esempio Nicolò Fagioli.

Intervista Grygera su Fagioli

I tanti infortuni dell’ultimo periodo hanno obbligato Allegri a lanciare tanti giovani: tra Fagioli, Miretti, Soulé e Iling chi l’ha convinta maggiormente?

«Miretti non sembra un 2003, ma io ho un debole per Fagioli: contro il Psg ha giocato con grande personalità e magari contro l’Inter segna di nuovo, come a Lecce».

C’è dell’altro?

«Sì. I giovani sono importanti, però io contro il Paris Saint Germain ho visto anche un Bonucci che ha fatto valere tutta la sua esperienza e la sua determinazione. Non a caso è stato lui a segnare il momentaneo gol del pareggio. Leo era già così nel 2010-11, quando siamo stati compagni nella Juventus».