Marocchi: “Juve? Ho vissuto cose simili, il disagio è enorme”

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in cui parla del momento della squadra di Allegri.

Intervista Marocchi

«La Juve ha fatto delle cose buone: ci sono giocatori molto bravi in gruppo, questo è evidente. Ma in altri momenti la squadra… Come primo elemento mi viene da dire che va proprio piano: dal punto di vista fisico sembra soffre in quasi tutte le partite e questo è un dato importante perché è un aspetto che poi ti manda in difficoltà sia che tu giochi contro il Milan, ed è successo nel secondo tempo, sia che tu giochi contro il Maccabi, ed è risuccesso nel secondo tempo».

Dopo una batosta come quella di San Siro come si riparte? Le vengono in mente situazioni analoghe a questo periodo bianconero nella sua carriera?

«Sì, ho avuto situazioni simili. Ci sono state e il disagio è enorme. Quando giochi nella Juve è chiaro che sei sempre messo tra i favoriti che possono vincere lo scudetto e mai tra quelli che possono andar male. Quando succede è dura. E poi la situazione può diventare ancora più brutta se si pensa solo a se stessi e non si riesce a sentirsi in colpa tutti allo stesso modo. E’ sempre meglio pensare positivo. Sì: pensare positivo sapendo che si sta sbagliando molto, quello sarebbe l’atteggiamento giusto. Ma la teoria è molto facile, poi la pratica invece…».