Mauro: “Ritiro Juve? Una stupidata non da grande club”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, parla della situazione dei bianconeri ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

Da calciatore sarà capitato anche a lei di farlo.

«Certo, ma erano altri tempi. Oggi andare in ritiro è una “stupidata”, un metodo non da grande club per affrontare le difficoltà. Ci vanno le squadre che lottano per retrocedere, al limite. All’estero le big vanno in ritiro? Ma dai. E poi che effetto vuole che abbia sulle prestazioni di una squadra».

Forse in società pensano che il tempo per correggere i difetti tecnico-tattici sia già finito. O che la soluzioni non arrivi da lì…

«Guardi, io penso che il lavoro di una società si veda in estate, più che durante la stagione. I dirigenti bianconeri dovrebbero ragionare su cosa hanno sbagliato sul mercato o nella programmazione, non a mandare tutti in ritiro, giusto per far vedere che si fa qualcosa. In campo non ci vanno loro, ma i giocatori, seguendo le indicazioni dell’allenatore».