Juve pronta al pugno duro, occhio alle multe

In casa Juve si è arrivati alla conclusione che è necessario il pugno duro per invertire la rotta. La Juventus non può più permettersi di sbagliare, né in Coppa né in campionato, perciò non verranno più tollerati ritardi o altre leggerezze: per ogni mancanza si prenderanno provvedimenti immediati (occhio alle multe). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pugno duro Juve

Allegri era stato richiamato anche per riportare ordine e disciplina dopo la gestione Pirlo, troppo morbida secondo la società. Max sta facendo fatica a entrare nella testa dei giocatori ed è su questo che dovrà lavorare in questi giorni. Al momento i giocatori il cui rendimento è considerato sufficiente si contano su una mano, gli allenamenti a volte vengono presi troppo alla leggera.