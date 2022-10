Sentite Orsolini: “Ko Juve? Ci hanno spezzato le gambe”

Dopo la sconfitta rimediata in casa della Juventus, Riccardo Orsolini al sito ufficiale del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Intervista Orsolini

“Sapevamo che non sarebbe stato facile venire a fare il nostro gioco in questo stadio contro una Juventus che aveva voglia di riscatto. Nel primo tempo abbiamo cercato di interpretare la gara e di contenerli, poi è arrivato il gol e non siamo riusciti a reagire e essere pericolosi. Nel secondo tempo poi abbiamo subito due gol che ci hanno spezzato le gambe. Il mister durante la settimana ci ha trasmesso serenità ed entusiasmo ma non siamo riusciti a portarli in campo e ci dispiace perché vogliamo trovare i tre punti che fanno morale, ce li meritiamo perché in settimana ci alleniamo tanto e bene. Credo che per ora ci manchi la mentalità vincente, quella che ci consentirebbe di venire a imporre il nostro gioco anche in campi come questo. La mentalità ora ci manca più della tecnica perché a livello tecnico possiamo dire la nostra. Bisogna ripartire e lavorare più forte di prima”