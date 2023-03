Szczesny torna sull’arrivo alla Juve e tira in mezzo Buffon

Il portiere polacco della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato una intervista ai microfoni di Dazn.

Intervista Szczesny

“Sono arrivato al momento giusto, avevo ancora tanto da imparare ma avevo già un’esperienza a livello internazionale importante. Mi sentivo pronto a livello mentale per gestire una situazione che era quello di sostituire uno come Gigi Buffon. A me sembrava una cosa facile ai tempi, ma magari per un altro, non così tanto sveglio a livello mentale sarebbe stato più difficile gestirlo”