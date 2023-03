Szczesny ricorda: “Massacravo un mio compagno alla Juve”

Il portiere polacco della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato una intervista ai microfoni di Dazn in cui ricorda un aneddoto in bianconero.

Intervista Szczesny

“Il rapporto con i difensori è importante: devi fare un profilo psicologico di ogni giocatore. Ci sono quelli che hanno bisogno del coraggio e quelli che devi massacrare per 90 minuti.Tipo Joao Cancelo è uno di questi. Lui lo massacravo e mi diceva: “Basta Tek, basta”. Lui ne aveva bisogno, ma magari mi sbaglio: infatti dopo un anno se n’è andato (ride ndr). Secondo me, però, è molto importante sapere come reagisce ogni giocatore alle critiche o alle indicazioni in campo”