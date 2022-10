Il difensore rossonero Fikayo Tomori, uno dei marcatori nella vittoria per 2-0 contro la Juventus, commenta ai microfoni di DAZN la partita.

Intervista Tomori Juve

“C’è stata un po’ di fortuna ma sono felice per il gol, per non aver subito reti e per la vittoria. Ogni partita contro la Juve è importante. Sono felice di aver segnato ma di più per i tre punti”