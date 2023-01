Juve, ecco perchè il ds Cherubini è stato inibito

La Corte Federale ha pubblicato le motivazioni sull’inibizione inflitta a Federico Cherubini, direttore sportivo della Juve.

Cherubini inibito, le motivazioni

“Per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione. In data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di € 1.400.000. In data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di € 1.500.000. In data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Societá”.