Juve fuori dalla Champions, ecco quando ci sarà la sentenza

Juve fuori dalla Champions – Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Repubblica, già in settimana potrebbe arrivare una decisione iniziale da parte dell’Uefa contro i club fondatori della Superlega

Alle porte c’è infatti l’inizio dei Campionati Europei e l’Uefa non vuole che la sentenza sul caso Juventus (in cui sono coinvolti anche il Real Madrid e il Barcellona) si sovrapponga all’imminente inizio del torneo. Tra martedì e mercoledì potrebbero esserci quindi già delle novità, per affrettare i tempi, anche se ovviamente si tratterà solo del primo grado di giudizio: parziale. È certo che in caso di squalifica i tre prestigiosi club faranno ricorso e si profila un’estate rovente nei tribunali sportivi e ordinari, con la vicenda che sembra destinata ad arrivare davanti al Tas di Losanna, se non addirittura oltre.