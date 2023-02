“Juve in B? Ecco cosa ne penso”, sentite cosa dicono

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Gamba, giornalista ‘Repubblica’, parlando della Juve.

Juve in B? Parla Gamba

“Juventus in Serie B? Anche con l’altro processo non penso sia giusto fare previsioni, non ha senso. Penso che nessuno immaginasse che dessero 15 punti di penalizzazione alla Juventus dal processo plusvalenze. Quindi anche immaginare a cosa porteranno i prossimi processi è impossibile, possiamo dire che la Juventus ha timore di finire in Serie B e sa che la situazione è molto grave. Ci sono tanti elementi in ballo e tante variabili possibili, io non credo che la Juventus finirà in Serie B, ma è una mia sensazione. Potrebbe anche esserci un cumulo, tutti i reati accumulati in un’unica pena”