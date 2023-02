Pistocchi: “La carta segreta della Juventus? Ecco cos’è”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, parlando della Juventus.

Pistocchi sulla Juventus

“Dichiarazioni di Santoriello? Era un clima simpatico e gli veniva evidentemente chiesto come avesse assolto la Juventus. Si fa un processo ad una cosa che non sta né in cielo né in terra. Prima di tutto, c’è da sottolineare che i PM sono 3 e già questo mette a tacere ogni tipo di illazione. Ho letto le 36 pagine di motivazioni, la sentenza della Corte d’Appello Federale è ineccepibile, non credo venga riformata. La carta segreta della Juventus è un mero vizio di forma. Il collegio di garanzia del CONI non può togliere i punti o dargliene di meno”